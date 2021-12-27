Законно ли требование депозита в ресторанах Азербайджана?

Депозитная система бронирования столов в ряде ресторанов Азербайджана не предусмотрена законом.

Об этом сказал в понедельник Trend председатель Объединения свободных потребителей Азербайджана Эйюб Гусейнов, комментируя требование депозита с клиентов в некоторых ресторанах, передает Day.Az.

По его словам, эти действия владельцев ресторанов не регулируются законом.

Он считает, что нельзя принуждать клиента оплачивать депозит, потому что это не предусмотрено законом.

Гусейнов также отметил, что необходимо разработать закон о ресторанах, в котором должны найти отражение эти вопросы.

В то же время владельцы ряда ресторанов сказали Trend, что идут на этот шаг для получения нормальной прибыли.