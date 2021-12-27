https://news.day.az/society/1420480.html Ахмед Исмайлов о законопроекте о медиа
Ахмед Исмайлов о законопроекте о медиа
В ближайшее время планируется завершение обсуждений по законопроекту о медиа.
Об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
"Проводятся обсуждения с представителями НПО, экспертами в сфере медиа. Думаю, что в ближайшее время эта работа будет завершена, и законопроект будет представлен в последнем, третьем чтении", - сказал Исмайлов
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