Скончался заслуженный журналист Азербайджана

Заслуженный журналист, известный писатель-публицист Ахмед Исаев скончался 26 декабря.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Совета по прессе.

Он страдал сердечной недостаточностью.

А.Исаев родился в 1940 году в селе Сувагиль Загатальского района.

С 1964 года являлся членом Союза журналистов, с 1992 года - Союза писателей Азербайджана.

В 1987 году ему присвоили звание "Заслуженного журналиста".

Кроме того, А.Исаев лауреат литературных премий "Золотое перо" (1974), "Устад" (1995), "Гасан бек Зардаби" (1996) и "Араз" (1999), с 1992 года был председателем благотворительного общества "Гянджа и гянджинцы".

А.Исаев является автором более 30 книг.

Аллах рехмет элесин.