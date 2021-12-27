https://news.day.az/society/1420553.html Сколько детей родилось в Азербайджане в 2020 году?
Сколько детей родилось в Азербайджане в 2020 году?
В 2020 году в Азербайджане родился 126 571 ребенок, в том числе 67 407 мальчиков и 59 164 девочки.
Об этом говорится в годовом отчете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего контроль в сфере обеспечения гендерного равенства, который был обсужден 27 декабря на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает в понедельник передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Из общего числа детей 108 857 (58 219 мальчиков и 50 638 девочек) родились в официальном браке, 17 714 (9 188 мальчиков и 8 526 девочек) - вне брака.
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