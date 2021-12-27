Шесть бакинских школ названы в честь шехидов

В 2021 году по поручению Президента, Верховного главнокомандующего ВС Азербайджана Ильхама Алиева, на основании решения Кабмина Азербайджана шести общеобразовательным школам столицы присвоены имена шехидов, погибших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

Согласно информации, общеобразовательной школе №98 присвоено имя Национального героя Азербайджана Ильгара Анзор оглу Мирзоева, общеобразовательной школе №47 - имя героя Отечественной войны Азербайджана Заура Исмаил оглу Нудиралиева, общеобразовательной школе №216 - имя героя Отечественной войны Рамиза Вагиф оглу Гасымова, общеобразовательной школе №88 - имя героя Отечественной войны Эльчина Эльшан оглу Мансурова, общеобразовательной школе №48 - имя героя Отечественной войны Джейхуна Айдын оглу Гасанова, Экологическому лицею №291 - имя героя Отечественной войны Азада Ариф оглу Гумбатова.

На сегодня имена Национальных героев и шехидов присвоены 172 общеобразовательным учреждениям, подведомственным Управлению образования по городу Баку.