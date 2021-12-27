Фонд «YAŞAT» отправил в Турцию еще 3 тяжелораненых участников войны

Еще 3 тяжелораненых участника Отечественной войны отправлены в Турцию Фондом "YAŞAT".

Как сообщили Day.Az в Фонде, учитывая врачебное заключение, процесс обследования, лечения и реабилитации ветеранов будет продолжен в Турции.

В Турцию на лечение отправлены:

1. Халилов Салех Айдынали оглу

2. Алиев Гудрат Мухаммед оглу

3. Бабаев Орхан Сафар оглу

Фонд "YAŞAT" будет контролировать лечение ветеранов до полного завершения. Фонд обеспечивает отправку тяжелораненых участников войны на лечение за границу на основании врачебного заключения.

Напомним, на сегодняшний день фонд отправил на лечение в Турцию 157 участников войны, 116 из них успешно завершили лечение и вернулись на Родину.