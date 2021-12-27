https://news.day.az/society/1420617.html В Азербайджане выдано более 6 тыс. удостоверений членов семей шехидов
В Азербайджане выдано более 6 тыс. удостоверений членов семей шехидов
С декабря 2020 года по сегодняшний день 6471 удостоверение члена семьи шехидов было подготовлено, передано территориальными филиалами Агентства социальных услуг и бакинскими центрами DOST.
Как сообщили в ответ на запрос Day.Az в агентстве, в 2021 году были подготовлены и переданы 6324 удостоверения членов семей шехидов.
Продолжается обеспечение удостоверениями членов семей шехидов.
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