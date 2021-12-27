В Шеки "скорая" с больным коронавирусом попала в ДТП

Автомобиль скорей помощи, перевозивший из Гаха в Гобустанский район пациента с коронавирусом, попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня около 16:00 в городе Шеки на улице Салмана Мумтаза.

Автомобиль скорой медицинской помощи, управляемый жителем Гахского района (1988 г.р.) Амиран Байрамашвили, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате пострадали водитель автомобиля скорой помощи и пациент с коронавирусом, которого перевозили для лечения в Гобустанский район из города Гах.

Ведется расследование.