https://news.day.az/society/1420641.html В Шеки "скорая" с больным коронавирусом попала в ДТП - есть пострадавшие
В Шеки "скорая" с больным коронавирусом попала в ДТП - есть пострадавшие
Автомобиль скорей помощи, перевозивший из Гаха в Гобустанский район пациента с коронавирусом, попал в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло сегодня около 16:00 в городе Шеки на улице Салмана Мумтаза.
Автомобиль скорой медицинской помощи, управляемый жителем Гахского района (1988 г.р.) Амиран Байрамашвили, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате пострадали водитель автомобиля скорой помощи и пациент с коронавирусом, которого перевозили для лечения в Гобустанский район из города Гах.
Ведется расследование.
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