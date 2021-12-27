Сколько граждан Азербайджана вернулись на родину сухопутным путем из России?

В связи с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом обеспечивается возвращение в страну граждан Азербайджана, оставшихся в Российской Федерации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, этот процесс проводится уже несколько дней.

Граждане, въезжающие в страну через КПП "Самур", сдают тест на короновирус и помещаются на однодневный карантин в Губе. Граждане, чьи результаты теста оказываются отрицательными, выписываются домой.

Шестидневный процесс планируется завершить сегодня. В целом обеспечено возвращение в страну около 600 граждан.