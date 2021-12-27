Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 21 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2, вторую дозу получили 17, бустерную дозу - 2 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 224 605, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 157 956, вторую дозу получили 4 662 029, бустерную дозу - 1 404 620 человек.