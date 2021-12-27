Суд вынес приговор по делу Эльданиза Салимова

В Сумгайытском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу депутата Милли Меджлиса (парламент) Эльданиза Салимова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На процессе под председательством судьи Хафиза Алиева обвиняемому был зачитан приговор, согласно которому Эльданиз Салимов приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что в отношении Салимова возбуждено уголовное дело в связи с применением силы в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля около 01:00 в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз. В ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Эльданиз Салимов, расценив как оскорбление законные действия лейтенанта полиции Заура Мирзоева, который исполнял служебные обязанности для предотвращения нарушения требований особого карантинного режима, озвучил в адрес последнего неэтичные высказывания и нанес ему телесные повреждения.

Салимов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статье 309.2 (превышение должностных полномочий).