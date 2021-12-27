Состоялось заседание, посвященное 5-летию деятельности Общественного объединения «Региональное развитие»

27 декабря в Центре Гейдара Алиева состоялось заседание сотрудников и волонтеров ООРР в связи с 5-летием деятельности Общественного объединения "Региональное развитие" (ООРР).

Как сообщает Trend, на мероприятии в исполнении волонтеров прозвучал государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни во имя освобождения от оккупации наших земель. Был показан видеоролик о деятельности ООРР, осуществленных объединением проектах.

Помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров довел до внимания участникам мероприятия поздравительное послание Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в связи с 5-летием деятельности Общественного объединения "Региональное развитие".

В послании Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева отметила активное участие Общественного объединения "Региональное развитие" за прошедшие 5 лет во всех сферах социальной жизни нашей страны. "Волонтерство - это продолжение присущих нашему народу традиций благотворительности. Вы являетесь непосредственным участником дела по сохранению этих традиций, безвозмездной работы во имя благосостояния нашего народа. Именно благодаря молодежи, таких как вы, волонтерство, влияя на многие сферы деятельности, превратилось в общенациональное движение", - отметила президент Фонда Гейдара Алиева. В послании подчеркнуто, что представители ООРР, оказав поддержку фронту в дни 44-дневной Отечественной войны, продемонстрировали пример истинного гражданства и патриотизма, с сожалением отмечено, что среди волонтеров ООРР также есть шехиды, выражена признательность матерям, вырастившим героических сыновей, готовых отдать жизнь во имя Родины.

В послании Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой сотрудникам и волонтерам ООРР также отмечено: "Сегодня под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в каждом уголке нашей восстановившей свою территориальную целостность страны, в том числе, на освобожденных от оккупации территориях проводятся созидательные работы.

Уверена, что Общественное объединение "Региональное развитие", оставаясь приверженным таким ценностям, как служение народу и государству, и впредь будет усердно трудиться для того, чтобы вносить свой вклад в работы, проводимые во имя прогресса Азербайджана. Наши цели хоть и меняются по характеру с появлением перед нами новых идей и планов, однако наша главная цель - служение азербайджанскому народу - всегда останется неизменной".

Выступивший на мероприятии Анар Алакбаров сказал, что по поручениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в течение 5 лет Общественное объединение "Региональное развитие" успешно реализовало ряд проектов, отметил, что в дальнейшем перед ООРР стоят важные задачи. Было отмечено, что за прошедший период Общественное объединение добилось осуществления одной из приоритетных задач - создания успешного механизма по установлению связей между гражданами и государственными структурами.

Была подчеркнута значимость деятельности волонтеров Общественного объединения "Региональное развитие", как "спецназовцев" современного времени, в период пандемии, а также в дни Отечественной войны, кроме того, его сотрудничества с международными организациями.

Волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" Руслан Алескеров и Гюнай Мамедова рассказали о проектах и акциях, осуществленных ООРР, программах волонтерства, выполняемых по различным сферам.

В заседании от имени сотрудников и волонтеров ООРР было адресовано обращение Первому вице-президенту Азербайджанской Республики, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. В обращении от имени представителей и волонтеров Общественного объединения "Региональное развитие" переданы поздравления по случаю великой Победы, освобождения родного Карабаха от оккупации, выражена признательность героической Азербайджанской армии, написавшей славную страницу нашей истории под руководством победоносного, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, выражено уважение к памяти наших шехидов.

Руководствуясь принципами Фонда Гейдара Алиева, представители и волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" заявили, что и в дальнейшей деятельности будут привержены таким ценностям, как гуманизм, милосердие, патриотизм, служение народу и государству, будут трудиться во имя прогресса нашей страны.

Затем волонтерам ООРР, принявшим участие в Отечественной войне и отличившимся особой активностью в деятельности Общественного объединения, были вручены грамоты и подарки.