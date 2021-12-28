Минобразования Азербайджана о порядке сдачи экзаменов заразившимися COVID-19 студентами
В министерстве образования Азербайджана внесли ясность в вопрос о том, как будут сдавать экзамен студенты, которые не смогли участвовать в нем из-за того, что заразились коронавирусом.
Как сообщили в ведомстве во вторник в ответ на запрос Trend, этот случай предусмотрен в "Правилах организации учебы в вузах на уровне бакалавриата и магистратуры по кредитной системе, основного (базового высшего) медицинского образования и магистратуры Национальной академии наук Азербайджана", передает Day.Az.
В соответствии с правилами, студент, который по уважительной причине (COVID-19) не смог принять участие в экзамене, не оплачивает повторный экзамен по этому предмету, если он сдаст его до начала следующего семестра.
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