https://news.day.az/society/1420827.html В Милли Меджлисе обсуждают законопроект «О медиа»
В Милли Меджлисе обсуждают законопроект «О медиа»
В рамках совместного заседания комитета по правовой политике и государственному строительству и комитета по правам человека Милли Меджлиса (парламент) 28 декабря проводятся общественные обсуждения законопроекта "О медиа", сообщает во вторник Day.Az.
В заседании участвуют и руководители ряда СМИ.
Ожидается, что по итогам обсуждений законопроект будет рекомендован на рассмотрение в третьем чтении на пленарном заседании парламента.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре