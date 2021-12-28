https://news.day.az/society/1420832.html В чём причина звуков взрыва в Баку? - ответ МЧС
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи со звуками взрыва в Баку.
В чём причина звуков взрыва в Баку? - ответ МЧС
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи со звуками взрыва в Баку.
Как сообщила АПА руководитель пресс-службы министерства Гюльчин Мехтиева, грохот и взрывы слышны в некоторых районах Баку в связи с военными учениями, проводимыми вблизи столицы, передает Day.Az.
Она отметила, что оснований для беспокойства нет.
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