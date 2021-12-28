В чём причина звуков взрыва в Баку?

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана распространило информацию в связи со звуками взрыва в Баку.



Как сообщила АПА руководитель пресс-службы министерства Гюльчин Мехтиева, грохот и взрывы слышны в некоторых районах Баку в связи с военными учениями, проводимыми вблизи столицы, передает Day.Az.



Она отметила, что оснований для беспокойства нет.