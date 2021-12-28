В Мингячевире задержана женщина, продававшая пиротехнику

Сотрудники Мингячевирского городского отдела полиции задержали женщину, которая подпольно осуществляла продажу пиротехнических средств.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Местная жительница Вюсаля Адилова была задержана в момент продажи пиротехники.

В ходе осмотра ее автомобиля Changan было обнаружено большое количество пиротехнических средств.

Собранные в отношении В.Адиловой материалы направлены в городской суд для дачи правовой оценки.