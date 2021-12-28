https://news.day.az/society/1420885.html В Мингячевире задержана женщина, продававшая пиротехнику - ФОТО
В Мингячевире задержана женщина, продававшая пиротехнику - ФОТО
Сотрудники Мингячевирского городского отдела полиции задержали женщину, которая подпольно осуществляла продажу пиротехнических средств.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
Местная жительница Вюсаля Адилова была задержана в момент продажи пиротехники.
В ходе осмотра ее автомобиля Changan было обнаружено большое количество пиротехнических средств.
Собранные в отношении В.Адиловой материалы направлены в городской суд для дачи правовой оценки.
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