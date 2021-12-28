Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародована погода на завтра.

29 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. К ночи в некоторых местах возможны дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, утром местами будет туман.

Южный ветер вечером сменится северным.

Температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем 7-11° тепла, в Баку ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба.