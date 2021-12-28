https://news.day.az/society/1420904.html Какой будет погода в Баку завтра?
Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародована погода на завтра.
29 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. К ночи в некоторых местах возможны дожди.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, утром местами будет туман.
Южный ветер вечером сменится северным.
Температура воздуха ночью 2-4° тепла, днем 7-11° тепла, в Баку ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла.
Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба.
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