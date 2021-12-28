Обсуждается вопрос закупки лекарств от коронавируса

Правительство Азербайджана обсуждает вопрос закупки лекарств от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник в ходе брифинга первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно

исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев.

"Решение будет приниматься после получения итогов исследований по этим медикаментам", - добавил он.