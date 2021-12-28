https://news.day.az/society/1421060.html Обсуждается вопрос закупки лекарств от коронавируса - Теймур Мусаев
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник в ходе брифинга первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно
Обсуждается вопрос закупки лекарств от коронавируса - Теймур Мусаев
Правительство Азербайджана обсуждает вопрос закупки лекарств от коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник в ходе брифинга первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно
исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев.
"Решение будет приниматься после получения итогов исследований по этим медикаментам", - добавил он.
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