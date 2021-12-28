Лекарственные препараты от коронавируса не заменят вакцину

Лекарственные препараты против коронавируса не заменят вакцину.

Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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