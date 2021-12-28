https://news.day.az/society/1421070.html При распространении штамма "омикрон" придется принять ограничительные меры
При распространении штамма "омикрон" придется принять ограничительные меры
При распространении штамма "омикрон" придется принять ограничительные меры.
Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Day.Az.
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