Оперштаб обратился к населению в связи с Новым годом

Новый год - семейный праздник, необходимо беречь друг друга, соблюдать гигиенические правила.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает во вторник Day.Az.

Она отметила, что в Новый год люди будут собираться вместе.

"Необходимо принять серьезные меры. Профилактика любой болезни лучше ее лечения. Поэтому собираться вместе не рекомендуется", - сказала Гараева.