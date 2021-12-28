https://news.day.az/society/1421072.html Оперштаб обратился к населению в связи с Новым годом
Оперштаб обратился к населению в связи с Новым годом
Новый год - семейный праздник, необходимо беречь друг друга, соблюдать гигиенические правила.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает во вторник Day.Az.
Она отметила, что в Новый год люди будут собираться вместе.
"Необходимо принять серьезные меры. Профилактика любой болезни лучше ее лечения. Поэтому собираться вместе не рекомендуется", - сказала Гараева.
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