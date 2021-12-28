https://news.day.az/society/1421088.html В Азербайджане разрешена третья фаза испытаний вакцины TURKOVAC
В Азербайджане разрешена третья фаза испытаний вакцины TURKOVAC
В Азербайджане разрешена третья фаза испытаний вакцины TURKOVAC.
Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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