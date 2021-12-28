Разрешат ли в Азербайджане поминальные церемонии?

В будущем можно будет рассмотреть вопрос о разрешении проведения в Азербайджане поминальных церемоний.

Об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на свадьбах легче контролировать выполнение требований карантинного режима, в то время как на поминках это сделать труднее.