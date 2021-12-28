После введения бустерной дозы ковид-паспорт станет бессрочным

После введения бустерной дозы вакцины сертификат о вакцинации от коронавируса станет бессрочным.

Об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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