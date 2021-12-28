Вакцина Sinovaс признается во многих странах.

Об этом сказал во вторник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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