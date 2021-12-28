К сожалению, информация некоторых наших врачей не отражает действительности

К сожалению, информация, которую дают некоторые наши врачи, не отражает действительности.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что на прошлом брифинге было объявлено об обнаружении, распространении и доминировании штамма "дельта".

"В частности, мы отметили, что распространенным в стране видом вируса является штамм "дельта". Информация о невозможности выявления этого штамма лживая. В Азербайджане может быть обнаружен этот штамм. Что касается болезни, распространяемой среди детей, то в осенне-зимний сезон всегда бывают респираторные заболевания, сопровождаемые высокой температурой, болью в горле", - отметила Гараева.