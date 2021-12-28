https://news.day.az/society/1421116.html Ожидать ли в Азербайджане новую волну коронавируса?
Ожидать ли в Азербайджане новую волну коронавируса?
В настоящее время новой волны коронавируса нет, ситуация стабильная.
Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала глава департамента по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметила, что когда в стране росло число заражений, вводились ограничения.
"С января этого года наблюдался рост числа заражений, но мы не пошли на ограничения и смогли управлять болезнью", - сказала Гараева.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре