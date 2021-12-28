https://news.day.az/society/1421133.html Запущен новый веб-сайт Министерства здравоохранения Азербайджана
Запущен новый веб-сайт Министерства здравоохранения Азербайджана
Запущен новый веб-сайт Министерства здравоохранения Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в министерстве, сайт, обновленный в соответствии со стандартами, отличается современным дизайном, структурой и простотой в использовании.
На сайте, обновленном на основе программного обеспечения и разработанного алгоритма, внедрены инновации.
Веб-сайт адаптирован к современным требованиям как с точки зрения функциональности, так и дизайна. С расширением объема электронных услуг добавлены новые модули.
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