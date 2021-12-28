Запущен новый веб-сайт Министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в министерстве, сайт, обновленный в соответствии со стандартами, отличается современным дизайном, структурой и простотой в использовании.

На сайте, обновленном на основе программного обеспечения и разработанного алгоритма, внедрены инновации.

Веб-сайт адаптирован к современным требованиям как с точки зрения функциональности, так и дизайна. С расширением объема электронных услуг добавлены новые модули.