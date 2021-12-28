Коронавирус не лечится специфическими препаратами в домашних условиях - Теймур Мусаев
Коронавирус не лечится специфическими препаратами в домашних условиях, это можно сделать только в больницах. В домашних условиях может быть поддержка комплексом витаминов, микроэлементов.
Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он также прокомментировал утверждения о том, что лица, проходящие лечение в домашних условиях, не получают витаминные комплексы из поликлиник.
"Если есть подобная ситуация, путь сообщают в министерство здравоохранения. Утверждения о том, что эти витаминные комплексы выдаются только привилегированным людям, необоснованны", - сказал Теймур Мусаев.
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