Коронавирус не лечится специфическими препаратами в домашних условиях, это можно сделать только в больницах. В домашних условиях может быть поддержка комплексом витаминов, микроэлементов.

Об этом сказал во вторник первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана - временно исполняющий обязанности главы ведомства Теймур Мусаев на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он также прокомментировал утверждения о том, что лица, проходящие лечение в домашних условиях, не получают витаминные комплексы из поликлиник.

"Если есть подобная ситуация, путь сообщают в министерство здравоохранения. Утверждения о том, что эти витаминные комплексы выдаются только привилегированным людям, необоснованны", - сказал Теймур Мусаев.