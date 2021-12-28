https://news.day.az/society/1421149.html В Азербайджане завершены все соцвыплаты за декабрь
В Азербайджане завершены все соцвыплаты за декабрь
Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечил выплату всех пособий, пенсий, компенсаций и адресной государственной социальной помощи за декабрь, спередает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что 8 декабря была осуществлена выплата пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а 15 декабря - выплачены пенсии в Республике, включая граждан, получающих пенсию на льготных условиях.
Осуществление социальных выплат за декабрь завершено.
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