https://news.day.az/society/1421243.html Пожар в общежитии в Ширване - ФОТО - ВИДЕО
Пожар в общежитии в Ширване - ФОТО - ВИДЕО
В Ширване пьяный мужчина устроил пожар в общежитии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в общежитии на улице Фариза Эйнуллаева, 13.
Пожар возник после распития спиртных напитков в квартире на 4 этаже 5-этажного здания общежития.
К тушению пожара привлечены два пожарных расчета. Пожар был локализован, было предотвращено распространение пожара в другие квартиры.
Три человека госпитализированы в Ширванскую городскую больницу с отравлением дымом, охватившим квартиры во время пожара. Жители общежития были временно эвакуированы из здания.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре