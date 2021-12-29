В Евлахе благоустроен первый двор в рамках проекта «Наш двор»

В рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в городе Евлах благоустроен двор на территории дома №10 на проспекте Гейдара Алиева. В доме проживают 600 человек, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Общественное объединение IDEA.

Главная цель проекта "Наш двор" заключается в поддержании дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, создании безопасных и комфортных условий для жизни граждан.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, с целью создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективной организации досуга молодежи и выработки у нее привычки регулярных занятий спортом здесь установлены различные спортивные сооружения, организованы футбольная, баскетбольная, шахматная и детская игровые площадки, проложена велосипедная дорожка.

На территории двора площадью один гектар установлены беседки и скамейки, контейнеры для бытовых отходов.

Учитывая пожелания жильцов, во дворе установлены новые фонарные столбы, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды здания.

На территории посажены 450 саженцев различного вида деревьев, кусты, а также дополнительно 60 деревьев, создана зеленая полоса.

Отметим, что это первый двор, благоустроенный в Евлахе в рамках проекта "Наш двор".