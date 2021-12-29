Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в некоторых местах будут дожди, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем-8-11° тепла. В Баку ночью будет 3-5° тепла, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 30 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 3-8° тепла.