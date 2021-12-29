В Азербайджане предотвращено незаконное строительство объекта торговли

Государственное агентство по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает выполнять возложенные на него задачи.

Как сообщили Day.Az в МЧС, специалистами агентства был выявлен факт строительства ООО "MRT" объекта торговли без соответствующих документов в городе Мингячевир по адресу улица Тебриза, 10A.

В результате мероприятий, осуществляемых Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве МЧС совместно с Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре, незаконные строительные работы были приостановлены и объект взят под контроль.