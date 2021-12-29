https://news.day.az/society/1421420.html В Азербайджане планируется расчистить от мин 30 тысяч га территории
В Азербайджане планируется расчистить от мин 30 тысяч га территории
В 2022-2026 гг. от мин планируется расчистить 30 тысяч гектаров территории.
Об этом в среду на пресс-конференции сказал замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, это лесные территории.
"На территории в 10 гектаров в освобожденном Джебраильском районе совместно с Турцией будет посажен лес. На повестке дня работы, которые охватывают весь регион", - сказал Алиев.
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