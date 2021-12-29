В Азербайджане планируется расчистить от мин 30 тысяч га территории

В 2022-2026 гг. от мин планируется расчистить 30 тысяч гектаров территории.

Об этом в среду на пресс-конференции сказал замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это лесные территории.

"На территории в 10 гектаров в освобожденном Джебраильском районе совместно с Турцией будет посажен лес. На повестке дня работы, которые охватывают весь регион", - сказал Алиев.