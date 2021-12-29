https://news.day.az/society/1421460.html В проект закона "О медиа" будет добавлена новая статья
В проект закона "О медиа" будет добавлена новая статья
В третьем чтении в проект закона "О медиа" предлагается добавить статью 30.8.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно новой статье, лицензии будут предоставляться только платформенным вещателям, которые осуществляют вещание напрямую через Интернет и хотят выйти в республиканский эфир в случае их добровольного обращения.
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