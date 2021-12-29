https://news.day.az/society/1421507.html В Азербайджан доставлено более 20 сейсмостанций
В Азербайджан доставлено более 20 сейсмостанций
В Азербайджан с начала 2021 года в рамках международного грантового проекта доставлены 22 новые сейсмостанции.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.
По его словам, три из них уже работают, а установка остальных продолжается.
"12 сейсмостанций будут установлены у грязевых вулканов", - сказал Етирмишли.
По его словам, это станет первым в мире примером в области мониторинга грязевых вулканов посредством сейсмостанций и изучения вулканических процессов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре