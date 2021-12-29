https://news.day.az/society/1421521.html В Азербайджане выявлено еще 530 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 530 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 530 случаев заражения коронавирусом, 1 209 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
8 пациентов с коронавирусом скончались.
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