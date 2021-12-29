Бакинский книжный центр организовал новогоднее представление для детей "Азербайджан - моя Родина".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спектакль был подготовлен Центром развития детей и юношества № 2 министерства образования Азербайджана. Режиссер - Шахана Аббаслы. В ходе представления юные участники кружков "Школьный театр" и "Детские народные танцы", действующих при Центре, выступили в образах всем известных сказочных персонажей, продемонстрировали танцы различных народов, проживающих в нашей стране, исполнили песни героев популярных мультфильмов. В заключение воспитанникам детских домов № 1 Низаминского района и № 3 Хатаинского района, присутствовавшим на представлении, были вручены новогодние подарки от Бакинского книжного центра.