Армяне обстреляли в Агдаме сотрудника Bakcell

29 декабря около 16:00 в прокуратуру Агдамского района поступила информация об огнестрельном ранении жителя Баку Рагимли Анара Магомед оглу, 1993 года рождения, полученном на освобожденной территории Агдамского района под названием Yeddi xırman, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

"В результате предварительного расследования было установлено, что Анар Рагимли получил ранение в результате обстрела со стороны армянских вооруженных сил, когда выполнял свои служебные обязанности на указанной территории. По факту в Следственном управлении Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 214.2.3, 29, 120.2.7, 29, 120.2.11, 228.3 и другим статьям УК Азербайджана. В настоящее время следствие по делу продолжается", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.