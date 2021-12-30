https://news.day.az/society/1421707.html В Геранбое ВАЗ столкнулся с трактором - есть погибший
В Геранбое ВАЗ столкнулся с трактором - есть погибший
В поселке Гызылгаджилы Геранбойского района столкнулись ВАЗ и трактор марки "Беларусь".
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, прибывшие на место происшествия спасатели Государственной службы пожарной охраны ведомства извлекли из деформированного легкового автомобиля тело водителя Машди Мамедова (1958 г.р.).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре