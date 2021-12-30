https://news.day.az/society/1421731.html Хорошая новость для медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19
Хорошая новость для медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19
Продлен срок выплаты надбавок к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным COVID-19 в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения Баку.
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, надбавки к заработной плате этой категории медицинских работников будут начисляться до 1 января 2022 года.
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