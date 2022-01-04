Почему необходимо привиться бустерной дозой вакцины от COVID-19?

В Азербайджане принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности населения в связи с пандемией COVID-19. Эпидемиологическая ситуация в нашей стране находится под полным контролем правительства. По сравнению с другими странами количество суточных заболеваний коронавирусом значительно меньше, что подтверждает правильность стратегии по борьбе с COVID-19 в стране.

Об этом Day.Az сказал член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Джавид Османов.

Парламентарий отметил, что современная инфраструктура здравоохранения Азербайджана и меры правительства Азербайджана по борьбе с коронавирусной инфекцией дают положительные результаты:

"В своих решениях Оперативный штаб при Кабинете министров исходит из результатов научных исследований в этой области. Эксперименты и научные исследования подтверждают, что полная вакцинация создает у людей сильный иммунитет к вирусу. Однако, поскольку через 4 месяца после второй дозы иммунитет начинает ослабевать, важно привиться бустерной дозой вакцины", - заявил депутат.

Что касается возможности появления на территории Азербайджана нового штамма "омикрон", наш собеседник сказал: "В Азербайджане не обнаружен новый штамм COVID-19. Однако, учитывая, что омикрон уже выявили в соседних странах и география нового штамма ежедневно расширяется, появление омикрона в Азербайджане является вопросом времени. Должен отметить, что омикрон-штамм коронавируса распространяется в два раза быстрее и заразен в четыре раза больше чем дельта-штамм", - сообщил он.

Депутат подчеркнул, что хотя коронавирус мутирует, но вакцины все равно помогают.

"90 процентов летальных случаев от коронавируса зафиксировано у непривитых людей. В связи с этим Оперативный штаб продолжает принимать меры по более эффективной защите безопасности населения. В Азербайджане карантин не был настолько жёстким, как в других странах. Например, в некоторых европейских государствах на праздники ввели запрет на посещение магазинов, отелей, фитнес-залов, кинотеатров и музеев. Однако во время праздников наши граждане будут проводить больше времени вместе с семьёй и родственниками в закрытых помещениях. Поэтому нельзя забывать о мерах безопасности, необходимо соблюдать требования карантинного режима", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов