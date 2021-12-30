Bakcell о состоянии своего сотрудника, раненого в результате армянского обстрела в Агдаме

Сотрудник Bakcell, получивший ранение в результате армянского обстрела в Агдаме, в данный момент получает необходимую медицинскую помощь и его жизни ничто не угрожает, передает в четверг Day.Az со ссылкой на компанию.

"С огромным чувством сожаления сообщаем, что сотрудники, выполнявшие свои служебные обязанности на освобожденных территориях Агдамского района, попали под обстрел незаконных армянских вооруженных формирований. Анар Рагимли, получивший ранение в результате обстрела, в данный момент получает необходимую медицинскую помощь и его жизни ничто не угрожает. Компания Bakcell осуществляет широкомасштабные работы, направленные на обеспечение мобильной связи на освобожденных от оккупации территориях, и поездка наших сотрудников в Агдам была связана с установкой мобильной сети", - говорится в сообщении компании.