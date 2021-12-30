Какой будет погода в Азербайджане в праздничные дни?

В Баку и на Абшеронском полуострове днем 2 января скорость юго-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, 3 января скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, ночью и утром порывы временами будет достигать 23-25 м/с, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.

"2 января в отдельных районах будет дуть юго-западный ветер, 3 января он сменится северо-западным ветром, скорость которого составит 15-20 м/с, а в отдельных местах усилится до 23-28 м/с", - говорится в сообщении.