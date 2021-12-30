График движения поездов Баку-Сумгайыт в праздничные дни

Обнародован график движения электрических поездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии в праздничные дни.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В связи с нерабочими днями 31, 1 и 4 января будут работать только нижеприведенные электропоезда Баку-Сумгайыт:

- из Сумгайыта в 07:40 (поезд № 6606);

- из Сумгайыта в 09:20 (поезд № 6614);

- из Баку в 16:55 (поезд № 6611);

- из Баку в 17:20 (поезд № 6613);

- из Баку в 18:50 (поезд № 6621);

- из Баку в 19:50 (поезд № 6625).

Отметим, что согласно решению Кабинета министров, поезда не будут работать 2 и 3 января (суббота и воскресенье).