https://news.day.az/society/1421932.html График движения поездов Баку-Сумгайыт в праздничные дни
График движения поездов Баку-Сумгайыт в праздничные дни
Обнародован график движения электрических поездов по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии в праздничные дни.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
В связи с нерабочими днями 31, 1 и 4 января будут работать только нижеприведенные электропоезда Баку-Сумгайыт:
- из Сумгайыта в 07:40 (поезд № 6606);
- из Сумгайыта в 09:20 (поезд № 6614);
- из Баку в 16:55 (поезд № 6611);
- из Баку в 17:20 (поезд № 6613);
- из Баку в 18:50 (поезд № 6621);
- из Баку в 19:50 (поезд № 6625).
Отметим, что согласно решению Кабинета министров, поезда не будут работать 2 и 3 января (суббота и воскресенье).
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