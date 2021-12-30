Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 32 103 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2 794, вторую дозу получили 3 591 человек, бустер-дозу получили 25 718 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 318 107, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 166 741, вторую дозу получили 4 673 411 человек, бустер-дозу получили 1 477 955 человек.