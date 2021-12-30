https://news.day.az/society/1421959.html Авария на дороге Баку-Сумгайыт, есть погибший
Авария на дороге Баку-Сумгайыт, есть погибший
На автодороге Баку-Сумгайыт произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проезжей части дороги грузовик марки "Газель" врезался в бетонное ограждение.
Сообщается, что в результате аварии погиб находившийся в автомобиле человек. Спасатели Службы спасения особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) принимают меры по извлечению его тела из машины.
По факту проводится расследование.
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