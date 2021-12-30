Здравоохранение Азербайджана показало себя с лучшей стороны в дни борьбы с пандемией

30 декабря в министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось заседание, посвященное итогам года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев подчеркнул, что развитие системы здравоохранения, укрепление материально-технической базы, потенциала кадров и инфраструктуры являются приоритетными вопросами в Азербайджане.

"В результате социальной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, ежегодное увеличение средств, выделяемых из государственного бюджета на сферу здравоохранения, создает возможности для улучшения деятельности медучреждений, повышения уровня обслуживания. С 2003 года в Азербайджане более 700 построенных или капитально отремонтированных медучреждений оснащены современным оборудованием", - отметил он.

Мусаев заявил, что в условиях пандемии в стране предпринимаются необходимые шаги по укреплению инфраструктуры здравоохранения.

"Решения, принятые правительством Азербайджана в период пандемии, позволили контролировать ситуацию. Благодаря авторитету Президента Ильхама Алиева на международной арене в страну были поставлены вакцины", - отметил он.

Мусаев подчеркнул, что здравоохранение Азербайджана показало себя с лучшей стороны в дни борьбы с глобальной эпидемией.

"В 2021 году были предприняты важные шаги в направлении перехода на электронный документооборот, использования цифровых и инновационных технологий в системе здравоохранения, строительства учреждений здравоохранения на освобожденных территориях. Также в 2021 году в Санаторно-курортном реабилитационном центре на регулярной основе были организованы лечебно-восстановительные услуги для семей шехидов. Наряду с достигнутыми достижениями, существуют также и проблемы, на решение которых мы должны сосредоточиться. Верю, что положительный результат будет достигнут в ближайшее время", - заявил Мусаев.

На заседании были заслушаны отчеты руководителей отделов министерства по итогам 2021 года.

В заключение руководителям отделов были даны соответствующие поручения.