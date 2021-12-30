В Гяндже семьям шехидов и инвалидам войны предоставили квартиры

В 2021 году министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана реализовало программу по предоставлению до 3 тысяч квартир семьям шехидов и инвалидам войны.

30 декабря семьи шехидов и инвалиды войны получили 80 квартир в жилом комплексе, построенном Государственным агентством жилищного строительства в Гяндже.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в мероприятии вручения приняли участие замминистра труда и социальной защиты Вусал Насирли и глава исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов.

Насирли подчеркнул, что благодаря особой заботе Президента Ильхама Алиева о семьях шехидов и инвалидах войны программа обеспечения жильем расширяется с каждым годом.

Министерством труда и социальной защиты в 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны выдано 626 квартир, в 2019 году - 934, в 2020 году - 1 572, что на 70% больше, чем годом ранее. Распоряжением главы государства от 25 января 2021 года в 2021-2025 годах предусмотрено предоставить еще 11 тысяч квартир и индивидуальных домов семьям шехидов и инвалидам войны.

Насирли отметил, что программа обеспечения жильем в 2021 году расширилась в 5 раз по сравнению с тремя годами ранее. Более 12 100 семьям шехидов и инвалидам войны министерством были предоставлены квартиры и индивидуальные дома.

Отмечая меры социальной поддержки в поствоенный период, Насирли сообщил, что уже 41 тысяче лицам оказаны 47 тысяч услуг, включая членов семей шехидов, участников войны, жертв армянского террора.

Байрамов подчеркнул, что семьи шехидов и инвалидов войны в Гяндже, как и в каждом регионе нашей страны, находятся под особым вниманием и заботой государства, и предоставление им сегодня квартир является проявлением этого.

Обеспеченные жильем граждане выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за улучшение жилищно-бытовых условий, обеспечение новыми квартирами, в которых сегодня созданы условия для жизни согласно современным требованиям.